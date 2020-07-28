Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч

28.07.2020, MForum.ru

Если верить ранним слухам, самым доступным смартфоном Samsung с поддержкой сетей 5G станет Galaxy A42 5G. Релиз этого устройства ожидается в 2021 году. Но не исключено, что Samsung Galaxy A42 появится раньше, в формате 4G-версии.

Подробностей о новинке пока нет. Известно лишь о том, что емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Также можно предположить 128 Гб встроенной памяти. Остальные спецификации этой новинки пока не сообщаются.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A11 оценен в 9 990 рублей / MForum.ru