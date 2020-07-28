Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч

MForum.ru
28.07.2020,
Если верить ранним слухам, самым доступным смартфоном Samsung с поддержкой сетей 5G станет Galaxy A42 5G. Релиз этого устройства ожидается в 2021 году. Но не исключено, что Samsung Galaxy A42 появится раньше, в формате 4G-версии.
Подробностей о новинке пока нет. Известно лишь о том, что емкость аккумулятора составит 5000 мАч. Также можно предположить 128 Гб встроенной памяти. Остальные спецификации этой новинки пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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