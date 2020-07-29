Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч

29.07.2020, MForum.ru

Компания Realme анонсировала смартфон C15, нацеленный в бюджетный ценовой сегмент. Ключевые особенности новинки – аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт и 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+.

Внутри Realme C15 нашлось место для чипсета MediaTek Helio G35, 3/4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, QUAD-камере в конфигурации 13 Мп (основной) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп + 2 Мп и 8 Мп фронтальной камере. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Габариты Realme C15 составляют 164,5 х 75,9 х 9,8 мм, вес – 209 грам. Цена новинки - 1 999 000 ($137) и 2 199 000 ($150) индонезийских рупий за версии с объемами памяти 3+64 Гб и 4+64 Гб. Стоимость варианта 4+128 Гб будет объявлена позднее.