Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа

MForum.ru
29.07.2020,
Компания Vivo планирует представить смартфон Vivo S7, развиающий идеи Vivo 6, выпуск которого начался в 2019 году.
Внешне аппарат очень похож на недавно запущенный Vivo X50 Pro. Это прямоугольный блок камер, градиентный дизайн задней поверхности смартфона. В основе аппарата скорее всего лежит платформа Snapdragon 765G (информация нуждается в проверке), что обеспечивает подключенность 5G, разрешение основной камеры 64мп и так далее.
По не полностью достоверной информации, новинка Vivo S7 получит дисплей 6.4" Full HD+ AMOLED со встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев. Аппараты получат ОЗУ до 8ГБ и память - до 256ГБ. Возможность подключения к аппарату дополнительной карты памяти не предусмотрена. Аппарат будет работать на базе ОС Android 10 OS с кастомной оболочкой Funtouch OS.
У аппарата ожидается две фронтальных камеры, основная с разрешением до 44 мп и широкоуголка 8 мп. На тыльной поверхности смартфона - три камеры - основная на 64 мп, сверхширокоугольная - на 8 мп, третий датчик на 13 мп для селфи.
Кроме поддержки 5G и dual-SIM LTE (не считая 2G и 3G), аппарат получит двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, а также порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Почти наверняка устройство будет поддерживать быструю беспроводную зарядку.
Анонс модели ожидается в Китае, 3 августа. Цена на базовую модель - от $430, за топовую модель - $471.
© Александр Борисов,
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