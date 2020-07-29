Услуги: Билайн и МегаФон начали внедрять услугу подключения eSIM, МТС в ожидании

MForum.ru

Услуги: Билайн и МегаФон начали внедрять услугу подключения eSIM, МТС в ожидании

29.07.2020, MForum.ru

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ВымпелКом официально подтвердил, что внедряет услугу подключения eSIM в собственной рознице в Москве и Санкт-Петербурге. К сентябрю 2020 года оператор обещают расширить сервис на всю Россию. Подключения eSIM пока что будут возможны только в салонах, но оператор готов реализовать пилотный проект по онлайн-подключению eSIM. В рамках этого проекта клиенты Москвы и Санкт-Петербурга смогут приобрести ее на интернет-сайте Билайн или в приложении Мой Билайн. При регистрации через приложение настройки установятся автоматически.

МегаФон начал тестировать технологию eSIM. В частности, оператор начал собирать заявки на подключение во флагманском магазине МегаФон в Москве. 3 августа оператор начнет подключения в салонах крупнейших регионов. Для участия в пилотном проекте необходимо обратиться в офисы продаж. В пресс-службе оператора подтвердили данную информацию.

МТС официально прокомментировал тему: "МТС активно тестирует и использует e-SIM технологии в проектах интернета вещей. Для массового рынка мы считаем правильным полноформатный запуск e-sim для всех желающих, без заявок, ваучеров или обязательных визитов в салон. Только при таких условиях и с соблюдением всех регуляторных требований, технология может стать массовой и востребованной. МТС планирует такой запуск в ближайшее время".

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Пресс-релиз Билайн

eSIM от Билайн: дистанционное подключение за 5 минут

29 июля 2020 года, Москва - Билайн внедряет в Москве и Санкт-Петербурге технологию eSIM – виртуальную SIM-карту нового поколения. В будущем с ее помощью клиент, не вставая с кресла, сможет за пять минут подключиться к сети Билайн, в том числе посредством Госуслуг/ЕСИА. Установить eSIM на смартфон, поддерживающий эту технологию, так же просто, как загрузить обычное приложение.

С сентября технология будет доступна по всей России.

Билайн реализовал подключение eSIM в собственной розничной сети. Только в магазинах Билайн клиент сможет подключить eSIM бесконтактным способом и без необходимости стоять в очереди. Продавцы используют мобильное рабочее место - установленное на планшет приложение, которое формирует QR-код. Клиенту достаточно считать его своим смартфоном с экрана планшета и дальше установить профиль eSIM уже с помощью своего устройства.

Также загрузить виртуальную SIM-карту можно будет несколькими способами. Компания готова реализовать пилот по онлайн-подключению eSIM, и клиенты Москвы и Санкт-Петербурга при такой реализации могут приобрести ее на интернет-сайте Билайн или в приложении «Мой Билайн» (4+). Для активации нужно будет сделать 4 шага:

  • Выбрать тариф, номер телефона и дополнительные услуги через онлайн-форму на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн»
  • Оплатить покупку
  • Зарегистрировать eSIM
  • Подтвердить установку профиля eSIM на свой смартфон

Компания упростит клиентам процедуру подключения eSIM. Обычно ее установка связана с необходимостью вручную внести изменения в настройки смартфона. При регистрации eSIM через приложение «Мой Билайн» настройки установятся автоматически.

Александр Торбахов, генеральный директор Билайн:

«Благодаря eSIM клиент сможет за пять минут подключиться к сети Билайн. Не нужно будет тратить время на дорогу до ближайшего магазина или ждать курьера. Если раньше при онлайн-заказе, заполнив все данные, клиент переходил к ожиданию пластиковой SIM-карты, то, пройдя похожую процедуру, он уже может пользоваться услугами связи. Время, которое клиент тратит между решением подключиться к сети и началом использования услуг, сократится в 5-10 раз».

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Как к этому относиться?

С одной стороны, если у меня уже есть устройство с eSIM и хочется его подключить, то можно воспользоваться пусть даже криво реализованной (спасибо силовикам и параноикам) услугой, требующей непременно посещения салона. С другой стороны, конечно, будет правильным дотянуть услугу до нормальной реализации, когда можно будет зарегистрировать свою eSIM в сети любого оператора никак с ним не пересекаясь, просто сосканив соответствующий QR-код с экрана компьютера. Даже пользование мобильным приложением - уже неудобство. Ну не устанавливать же себе на телефон такое приложение каждого оператора?

Давайте будем реалистами. В такой стране живем... пока что у операторов получается сделать так, как они сделали. Да, это не идеальная реализация. Но это хоть какое-то движение вперед. А двигаться вперед нужно, даже если кто-то старательно вставляет нам палки в колеса.

--

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теги: eSIM, МТС, МегаФон,

© Алексей Бойко, MForum.ru

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