5G: В 2020 году рынок инфраструктуры 5G вырастет вдвое

MForum.ru

5G: В 2020 году рынок инфраструктуры 5G вырастет вдвое

31.07.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Согласно прогнозу Gartner, доходы участников мирового рынка оборудования инфраструктуры сетей 5G вырастут в 2020 году почти вдвое, достигнув $8.1 млрд.

Это произойдет на фоне сокращения на 4.4% доходов участников мирового рынка оборудования сетей сотовой связи до $38,1 млрд по итогам 2020 года. Таким образом, как ожидается, на оборудование 5G в течение 2020 году операторы потратят каждый пятый доллар своих инвестиций (21,3%) в сотовую инфраструктуру.

В Gartner отмечают, что инвестиции в сотовую инфраструктуру остаются значительными, причем все большее число операторов сотовой связи приоритезируют инвестиции в 5G, в том числе за счет переиспользования в сетях 5G существующих активов, как-то частот, базовых станций, оборудования ядра сети и транспортных сетей. Сети LTE/4G при этом переходят из режима развития в режим поддержки. Активисты, занявшиеся внедрением 5G в первых рядах, усиливают конкуренцию среди операторов мобильной связи. Этому способствует также политика многих правительств и национальных регуляторов, которые подстегивают развитие сетей мобильной связи, поскольку уверены, что их развитие будет катализатором и мультипликатором для ускорения темпов экономического роста целого ряда индустрий. Увы, российские регуляторы явно не из числа этих прозорливцев.

Растущая конкуренция сотовых операторов ускоряет внедрения 5G. Появление экосистемы решений O-RAN и vRAN обещает возможность избавиться от "залочивания" оператора на продукции одного вендора, что обещает в будущем возможность строить сети 5G экономически эффективно. Gartner прогнозирует, что сотовые операторы Большого Китая (Китай, Тайвань, Гонконг), развитых стран Азиатско-тихоокеанского региона, Северной Америки и Японии, обеспечат охват покрытием сетей 5G около 95% населения в национальном масштабе к 2023 году.

Несмотря на то, что инвестиции в 5G в 2020 году из-за эпидемии ковида-2019 растут медленнее, чем ожидалось, если не считать Большой Китай и Японию, сотовые операторы практически во всех регионах сейчас быстро переориентируются на приоритетное инвестирование в инфраструктуру сети 5G.

В ближайшей перспективе Большой Китай будет лидировать в развитии 5G, на него придется 49,4% мировых инвестиций в Азиатско-Тихоокеанский регион. Сочетание эффективного производства оборудования инфраструктуры 5G в Китае, в сочетании с активным субсидированием развития 5G со стороны государства, а также низкими регуляторными барьерами, позволяет основным сотовым провайдерам Китая быстро формировать покрытие 5G. Тем не менее, есть ряд других стран, которые также очень активно строят 5G в национальном масштабе.

В Gartner ожидают. что в 2021 году инвестиции в 5G еще вырастут, а в 2022 году они превысят инвестиции в 4G/LTE.

Сотовые операторы постепенно будут поднимать сети 5G SA. Согласно прогнозам Gartner, к 2023 году 15% операторов мира запустят сети 5G SA, не зависящие от сетевой инфраструктуры 4G/LTE. Это быстро лишит операторов стимула инвестировать в устаревающую технологию 4G/LTE.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: 5G пятое поколение Gartner прогнозы

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

30.07. [Новости компаний] 5G: ZTE стала одним из поставщиков решений 5G RAN для таиландской True / MForum.ru

15.06. [Новости компаний] 5G: Huawei ищет любви и дружбы на рынке Таиланда / MForum.ru

29.04. [Новости компаний] 5G: True Corp Thailand выбрал решение Ericsson 5G RAN / MForum.ru

23.01. [Новости компаний] 5G: Тайский регулятор рассчитывает заработать на продаже частот 5G / MForum.ru

21.12. [Новости компаний]  Конспекты: Роль гигабитного LTE-соединения и LTE Advanced Pro на пути к 5G / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 6 ms, lookup=0 ms, find=6 ms

Последние сообщения в форумах

29.07.2020 09:35 Av83 Тема: Помогите пожалуйста определится с выбором телефона
ZTE Axon 10 Pro - 6/128гб, аккумулятор 4000, экран 6,47
29.07.2020 09:32 Av83 Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
Сейчас дети продвинутые, поэтому лучше взять подороже модель, но с нормальной оперативкой и хорошими камерами. Например, ZTE Blade A7 (2020) 3/64GB за 10тр
23.07.2020 15:55 A105 Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
Помогите, пожалуйста, разблокировать Билайн А105. IMEI 865008015505958 Id 232X-2ABGRU1
23.07.2020 11:27 michaelkors Тема: Selpic P1: самый маленький в мире портативный принтер с картриджем на 8 цветов?
Selpic P1 - это беспроводной струйный принтер, который может печатать текст, логотипы, мемы, QR-коды, штрих-коды и т. Д. На самых разнообразных поверхностях, включая бумагу, текстиль, кожу, дерево, ...
22.07.2020 10:06 ABloud Тема: Псковская область (04.12.2007)
МТС сообщает о модернизации более 300 базовых станций в Псковской области. В частности, внедрялась технология Massive MIMO. В итоге пиковые скорости в регионе выросли до 150 Мбит/с. За счет внедрения ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru

30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru

29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru

29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru

29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru

28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru

27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru

21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru

20.07. [Новинки] Анонсы: Redmi AirDots 2 – очень доступные беспроводные наушники / MForum.ru

20.07. [Новинки] Слухи: Cubot X30 – самый доступный смартфон с пентакамерой / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: