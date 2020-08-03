MForum.ru
03.08.2020,
Realme готовится анонсировать 5G-смартфон V5, который будет нацелен в нижнюю часть среднего ценового сегмента. «Сердцем» новинки станет чипсет Dimensity 720, позиционируемый как производительный 8-ядерный процессор с поддержкой всех китайских 5G-сетей.
Новинка замечена под модельными номерами RMX2111 и RMX2112, скорее всего разница связана с объемом оперативной памяти. В тесте GeekBench 5 Realme V5 с 8 Гб ОЗУ набрал 515 баллов в одноядерном и 1635 баллов в многоядерном. Также ожидается вариант с 6 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти обоих вариантов Realme V5 составит 128 Гб. Из прочего известно о 6,5-дюймовом дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц, 16 Мп фронтальной камере, QUAD-камеру на задней панели (48 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины), АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, а также Android 10. Realme V5 будет выпускаться серебристом, синем и зеленом цветах, а изначально он будет эксклюзивом для китайского рынка.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Realme C11 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Realme X3 представлен официально / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит АКБ 5000 мАч / MForum.ru
28.07. [Новинки] Слухи: Смартфон Gionee с АКБ 10000 мАч замечен в TENAA / MForum.ru
27.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Huawei Maimang 9 5G / MForum.ru
24.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy 01 Core представлен официально / MForum.ru
24.07. [Новинки] Слухи: LG Q92 – 5G-смартфон на Snapdragon 765 / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ представлен официально / MForum.ru
23.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Legion Pro – смартфон со Snapdragon 865+ и оригинальной фронтальной камерой / MForum.ru
22.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus представил "доступный" смартфон Nord с поддержкой 5G и ценой около 400 евро / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru
21.07. [Новинки] Акции: Билайн предлагает ряд моделей Xiaomi со скидкой и подпиской / MForum.ru
20.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M31s анонсируют 30 июля / MForum.ru