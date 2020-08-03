Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ

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Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ

03.08.2020, MForum.ru

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Realme готовится анонсировать 5G-смартфон V5, который будет нацелен в нижнюю часть среднего ценового сегмента. «Сердцем» новинки станет чипсет Dimensity 720, позиционируемый как производительный 8-ядерный процессор с поддержкой всех китайских 5G-сетей.

Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ

Новинка замечена под модельными номерами RMX2111 и RMX2112, скорее всего разница связана с объемом оперативной памяти. В тесте GeekBench 5 Realme V5 с 8 Гб ОЗУ набрал 515 баллов в одноядерном и 1635 баллов в многоядерном. Также ожидается вариант с 6 Гб оперативной памяти. Объем встроенной памяти обоих вариантов Realme V5 составит 128 Гб. Из прочего известно о 6,5-дюймовом дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц, 16 Мп фронтальной камере, QUAD-камеру на задней панели (48 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольный, 2 Мп макро, 2 Мп сенсор глубины), АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, а также Android 10. Realme V5 будет выпускаться серебристом, синем и зеленом цветах, а изначально он будет эксклюзивом для китайского рынка.

Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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