5G: Билайн нарастил скорость строительства сети в Московском регионе

MForum.ru

5G: Билайн нарастил скорость строительства сети в Московском регионе

03.08.2020, MForum.ru

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Компания Билайн в 2020 году продолжает активно работать над существенным умощнением своей сети в Москве и Московской области. В частности, за первое полугодие компании построила более 3000 новых базовых станций, столько же, сколько за весь 2019 год.

Похвальная активность, которая заметно отразилась на результатах измерений скоростей доступа, зафиксированных таким сервисом, как ookla. Билайн оказался самой быстрой сетью в терминах средних скоростей в московском регионе в направлении от смартфона к базовой станции. И практически Билайн по итогам 2q2020 делит 2-е место с МТС в плане средней скорости в направлении от базовой станции до смартфона. По сравнению с Tele2 превосходство получено почти двукратное по скоростям вниз и вверх. И это намного лучшие результаты, нежели чем год назад.

Разумеется, выросли не только средние скорости, но также стабильность предоставления услуг и связность сети.

Тому, как Билайн развивает сеть в Московском регионе, посвящен короткий видеоролик

Такие темпы строительства сетей 4G абсолютны необходимы, ведь потребление мобильного интернета абонентами Билайн в Московском регионе выросло по итогам 2q2020 вдвое год к году.

Компания не только расширяет емкость уже установленных базовых станций, но и строит новые, как в Москве, так и в Московской области. Так держать!

Пресс-релиз: abloud.blogspot.com 

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теги: Билайн ВымпелКом развитие сетей строительство сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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