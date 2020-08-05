Слухи: Samsung Galaxy A42 5G замечен в списке Geekbench

05.08.2020, MForum.ru

На текущий момент Galaxy А51 и Galaxy A71 являются единственными 5G-смартфонами А-серии от Samsung. Цена Galaxy A51 5G в США составляет $499. Однако самым доступным 5G-смартфоном от Samsung станет Galaxy A42 5G, который в ближайшие месяцы появится в продаже.

Глобальная версия Galaxy A42 5G с номером модели SM-A426B появилась на платформе тестирования Geekbench, что позволило узнать ее ключевые характеристики. Данные Geekbench 5 показывают, что Galaxy A42 5G набрал 615 баллов в одноядерном тесте и 1799 баллов в многоядерном. Кодовое имя lito, присутствующее в поле материнской платы, позволяет предположить наличие Snapdragon 765G. Однако источник утечек утверждает, что новинка оснащена чипсетом Snapdragon 690 5G. В части спецификаций Samsung Galaxy A42 5G известно о 4 Гб ОЗУ, Android 10 и аккумуляторе емкостью 5000 мАч. Релиз Samsung Galaxy A42 ожидается в 4G и 5G версиях. Данных об аппаратной платформе 4G-версии устройства пока нет.