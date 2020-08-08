5G: 5G в Южной Корее - удачное начало

08.08.2020, MForum.ru

Не буду начинать от печки. Вы все знаете, что в Южной Корее уже чуть более года назад запущена поддержка 5G всеми основными операторами - SK Telecom, KT и LG Plus. Важно то, что здесь не строят потемкинские деревни, имитируя игру в 5G, как в иных европейских странах. В Южной Корее на 5G сделана серьезная ставка, здесь верят в то, что нельзя быть технологически передовой страной без серьезного и опережающего другие страны развития сетей 5G.

А поскольку эту позицию занимает правительство и Министерство науки и ИКТ (MSICT), то в 5G брошены немалые ресурсы. А именно, в Южной Корее военные или президент не вставляют палок в колеса развитию 5G. Добавим к этому наличие у страны здоровой экономики, собственных технологий 5G (как оборудования инфраструктуры, так и производства терминалов) и получим... то, что можно наблюдать.

Рост числа абонентов 5G, данные Statista, соответствуют известным мне данным, которые иногда дает MSICT.

Не буду начинать от печки. Вы все знаете, что в Южной Корее уже чуть более года назад запущена поддержка 5G всеми основными операторами - SK Telecom, KT и LG Plus. Важно то, что здесь не строят потемкинские деревни, имитируя игру в 5G, как в иных европейских странах. В Южной Корее на 5G сделана серьезная ставка, здесь верят в то, что нельзя быть технологически передовой страной без серьезного и опережающего другие страны развития сетей 5G.

А поскольку эту позицию занимает правительство и Министерство науки и ИКТ (MSICT), то в 5G брошены немалые ресурсы. А именно, в Южной Корее военные или президент не вставляют палок в колеса развитию 5G. Добавим к этому наличие у страны здоровой экономики, собственных технологий 5G (как оборудования инфраструктуры, так и производства терминалов) и получим... то, что можно наблюдать.

Рост числа абонентов 5G, данные Statista, соответствуют известным мне данным, которые иногда дает MSICT.

Можно еще много чего рассказывать о 5G в Южной Корее, но мне кажется, что уже сказанного вполне достаточно. Здесь 5G строят быстро и не жалея денег, слаженно - регулятор и правительство помогают операторам. Страна нашла для 5G частотный ресурс, причем оптимальный и заблаговременно. И здесь уже идут изыскания в области 6G. Так что в Корее с телекомом все действительно хорошо, не только на бумаге, но и в действительности.

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теги: 5G пятое поколение Южная Корея