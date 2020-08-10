Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro

MForum.ru
10.08.2020,
Бренд Realme готовится анонсировать смартфон, фигурирующий в утечках как Realme RMX2151. Если верить инсайдерам, новинка будет построена на чипсете Helio G90T, который используется в популярном смартфоне Redmi Note 8 Pro.
Из спецификаций Realme RMX2151 известно о 6,5-дюймовом дисплее разрешением Full HD+ с вырезом под фронтальную камеру, АКБ емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac и модуле NFC. Вес новинки составит 198 грамм, а ее толщина – 9,45 мм. (остальные размеры – 162,35 x 75,46 мм). Прочие подробности пока неизвестны.
© Антон Печеровый,
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