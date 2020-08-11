MForum.ru
11.08.2020,
В утечках засветился смартфон Realme RMX2200, который может оказаться одним из самых доступных устройств с поддержкой 5G-сетей. Ожидается что «сердцем» этого аппарата станет чипсет MediaTek Dimensity 720, при этом цена RMX2200 будет ниже, чем у Realme V5.
Набор предположительных спецификаций Realme RMX2200 включает в себя 6,52-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц,4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 4890 мАч. Габариты новинки составляют 164,4 х 76 х 8,6 мм, а ее возможная цена – 1199 юаней ($172)
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.08. [Новинки] Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru
21.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 поступил в продажу без официального анонса / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Realme выпустит 5G-смартфон за $170? / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buds Live - TWS-наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru
07.08. [Новинки] Статистика: За месяц в России продано более 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ со Snapdragon 865+ представлены официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 20 и Note20 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G замечен в списке Geekbench / MForum.ru
05.08. [Новинки] Анонсы: Motorola One Fusion + оценен в $399 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru
03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru
31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru
30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo S7 планируют представить 3 августа / MForum.ru
29.07. [Новинки] Слухи: Vivo X60s 5G получит Snapdragon 765G и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
29.07. [Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru