Слухи: Realme выпустит 5G-смартфон за $170?

11.08.2020, MForum.ru

В утечках засветился смартфон Realme RMX2200, который может оказаться одним из самых доступных устройств с поддержкой 5G-сетей. Ожидается что «сердцем» этого аппарата станет чипсет MediaTek Dimensity 720, при этом цена RMX2200 будет ниже, чем у Realme V5.

Набор предположительных спецификаций Realme RMX2200 включает в себя 6,52-дюймовый дисплей с частотой обновления 60 Гц,4 Гб ОЗУ и аккумулятор емкостью 4890 мАч. Габариты новинки составляют 164,4 х 76 х 8,6 мм, а ее возможная цена – 1199 юаней ($172)

© Антон Печеровый, MForum.ru

Публикации по теме:

[Новинки] Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro / MForum.ru

[Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Realme C15 получил АКБ емкостью 6000 мАч / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России / MForum.ru