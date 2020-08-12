Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России

MForum.ru

Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России

12.08.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На российском рынке начались продажи мобильных телефонов Nokia 125 и Nokia 150, которые относятся к категории обычных «звонилок». Новинки выполнены в классическом формате кнопочного телефона с экраном диагональю 2,4 дюйма.

Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России

Из функционала Nokia 125 производитель отмечает встроенную игру «Змейка», FM-радио работающее без подключения гарнитуры, 3,5 мм разъем для подключения наушников и аккумулятор, которого хватит на 23 дня автономной работы. Цена Nokia 125 – 2 990 рублей. Купить новинку можно будет в черном и белом цветах.

Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России

В Nokia 150 помимо перечисленного выше присутствует поддержка Bluetooth, VGA-камера и слот для карт microSD объемом до 32 Гб. Nokia 150 будет доступна в красной, бирюзовой и черной расцветках за 3790 рублей.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации nokia.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

31.12. [Новости компаний]  Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

31.12. [Новости компаний]  Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru

28.07. [Новости компаний] 5G: Ericsson обеспечит US Cellular решениями 5G для миллиметровых диапазонов частот / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Nokia E3200, E3500 True Wireless и E1200 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 14:11 scarcara Тема: Билайн А105 разблокировка (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 40 41 42 43 44)
ребят помогите разблокировать beeline a105 emei 860630025945190 заранее всем огромный респект и уважуха!
09.08.2020 12:09 gtpfj Тема: проблема с обновлением ПО после установки записи разговоров на А51
ребята привет!помогите разобраться мне,у меня телефон самсунг А51 на 128 гиг,после установки записи разговоров,(прошивка Таиланда) я не могу проверить обновление ПО, пишет,"текущая версия ПО не ...
07.08.2020 14:02 ABloud Тема: Развитие сетей: Билайн нарастил скорость строительства сети в Московском регионе (03.08.2020)
Спасибо, ошибка была, исправили. Любой конкретный случай в какой-то точке - не показатель, чтобы рассуждать о том, хуже или лучше. Понятно же, что такое может быть с любым оператором, если ...
03.08.2020 19:18 Diamond55 Тема: Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G (23.06.2020)
Предварительный видеообзор https://youtu.be/vqGqSpmEwJI
03.08.2020 15:52 Алекс Фролов Тема: Анонсы: Realme X3 SuperZoom и Realme Watch доступны в России (15.07.2020)
Отличный телефон. Купил Realme X3 SuperZoom жене. Она в восторге. Говорит камера очень классная! Зарядку держит хорошо. Видео снимает качественно.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

12.08. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra – мощный смартфон с интересной ценой / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально / MForum.ru

12.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России / MForum.ru

11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 поступил в продажу без официального анонса / MForum.ru

11.08. [Новинки] Слухи: Realme выпустит 5G-смартфон за $170? / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro / MForum.ru

07.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buds Live - TWS-наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru

07.08. [Новинки] Статистика: За месяц в России продано более 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ со Snapdragon 865+ представлены официально / MForum.ru

06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 20 и Note20 Ultra представлены официально / MForum.ru

05.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G замечен в списке Geekbench / MForum.ru

05.08. [Новинки] Анонсы: Motorola One Fusion + оценен в $399 / MForum.ru

04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru

04.08. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a представлен официально / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Realme V5 получит Dimensity 720 SoC и 8 ГБ ОЗУ / MForum.ru

03.08. [Новинки] Слухи: Nokia C3 с процессором Unisoc замечен в Geekbench / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno4 Pro на Snapdragon 720G представлен официально / MForum.ru

31.07. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5 / MForum.ru

30.07. [Новинки] Анонсы: OPPO A12 представлен в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: