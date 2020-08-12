Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России

MForum.ru
12.08.2020,
На российском рынке начались продажи мобильных телефонов Nokia 125 и Nokia 150, которые относятся к категории обычных «звонилок». Новинки выполнены в классическом формате кнопочного телефона с экраном диагональю 2,4 дюйма.
Из функционала Nokia 125 производитель отмечает встроенную игру «Змейка», FM-радио работающее без подключения гарнитуры, 3,5 мм разъем для подключения наушников и аккумулятор, которого хватит на 23 дня автономной работы. Цена Nokia 125 – 2 990 рублей. Купить новинку можно будет в черном и белом цветах.
В Nokia 150 помимо перечисленного выше присутствует поддержка Bluetooth, VGA-камера и слот для карт microSD объемом до 32 Гб. Nokia 150 будет доступна в красной, бирюзовой и черной расцветках за 3790 рублей.
© Антон Печеровый,
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