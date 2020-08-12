Анонсы: Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально

MForum.ru
12.08.2020,
Компания Xioami выпустила юбилейный смартфон Mi 10 Ultra, который вобрал в себя многие интересные «фишки». В частности помимо версии с керамическим корпусом (в темном и светлом вариантах), устройство получило вариант с прозрачной задней панелью.
Диагональ экрана Xiaomi Mi 10 Ultra – 6,67 дюйма при разрешении 2340х1080 точек, частота обновления – 120 Гц. Также отметим 10-битную глубину цвета и поддержку динамического диапазона HDR10+. Максимальная яркость экрана – 1120 нит. Фронтальная камера расположилась в левом верхнем углу дисплея.
Что касается основной камеры, то она получила основной сенсор разрешением 48 Мп, но это не помешало новинке возглавить рейтинг лучших камерофонов по версии DxOMark. В качестве вспомогательных используются: сенсор разрешением 48 Мп оснащенный телеобъективом, 20 Мп сенсор с широкоугольным объективом и еще один сенсор разрешением 12 Мп.
Внутри разместился чипсет Snapdragon 865, 8/12/16 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 128/256/512 Гб встроенной памяти UFS 3.1. Также отметим, что Xiaomi Mi 10 Ultra получил систему жидкостного охлаждения, 8 датчиков точного контроля температуры, поддержку Wi-Fi 6. В популярном тесте AnTuTu он набирает 660 000 баллов. Емкость аккумулятора 4500 мАч, а за счет быстрой зарядки 120 Вт он набирает 41% емкости батареи всего за 5 минут. Время полной зарядки – 23 минуты. Мощность беспроводной зарядки – 50 Вт. Кроме того, поддерживается обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.
Цены Xiaomi Mi 10 Ultra составят 5299 юаней за версию 8/128 Гб, 5 599 юаней за вариант 8/256 Гб и 5 999 юаней за аппарат, сочетающий 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти. Топовая версия с 16 Гб ОЗУ и 512 Гб встроенной памяти оценена в 6 999 юаней. Начало продаж – 16 августа.
© Антон Печеровый,
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