Анонсы: Redmi K30 Ultra – мощный смартфон с интересной ценой

MForum.ru
12.08.2020,
Сегодня китайский производственный гигант Xiaomi провел пресс-конференцию, на которой помимо расширения модельного ряда устройств под брендом Xiaomi, была пополнена серия Redmi K30.
«Сердцем» Redmi K30 Ultra стал чипсет Dimensity 1000+ 5G, что обеспечивает отличную производительность. Напомню, MediaTek Dimensity 1000+ использует архитектуру ARM Cortex A77 (8 ядер, 2,6 ГГц) с графическим чипом Mali-G77 и мощной AI-системой. В AnTuTu его оценка производительности превышает 530 000. Для отвода тепла Redmi K30 Ultra служит пластина площадью отвода тепла до 3495 кв. мм.
Диагональ AMOLED-экрана Redmi K30 Ultra составляет 6,67 дюйма, экран занимает 92,7% площади передней панели. Его максимальная яркость составляет 1200 нит (100% цветовой гаммы DCI-P3, HDR10+). Частота обновления дисплея – до 120 Гц (опроса сенсора – до 240 Гц), а датчик освещенности 360° позволяет более точно регулировать яркость и предотвратить слишком частое ее изменение.
20 Мп фронтальная камера Redmi K30 Ultra расположилась во всплывающем модуле, что исключает любые вырезы дисплея. Тыловая камера Redmi K30 Ultra представлена основным сенсором разрешением 64 Мп, дополненном 13 Мп сенсором со сверхширокоугольным объективом, 5 Мп сенсором для макросъемки и 2 Мп датчиком глубины сцены. Емкость аккумулятора – 4500 мАч, быстрая зарядка – 33 Вт. Также отметим поддержку NFC.
Начало продаж Redmi K30 Ultra намечено на 16 августа, цены составят 1999 (6+128 Гб), 2199 (8+128 Гб), 2499 (8+256 Гб) и 2699 (8+512 Гб). Причем желающим купить топовую версию новинки стоит поторопиться – в рамках акции ее можно получить за 2499 юаней.
© Антон Печеровый,
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