Анонсы: Realme C11 и наушники Buds Air Neo появились в России

MForum.ru
13.08.2020,
Состоялся российский релиз смартфона Realme C11 и беспроводных наушников Realme Buds Air Neo. Купить новинки можно на AliExpress TMall и в магазинах-партнерах бренда.
Realme C11 представляет собой смартфон оснащенный 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, чипсетом MediaTek Helio G35, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камерой (13+2 Мп) и АКБ емкостью 5000 мАч. ОС - Android 10 с оболочкой Realme UI. Ценник новинки – 8 990 рублей.
Наушники Realme Buds Air Neo позиционируются как полностью беспроводные наушники с автоподключением к смартфону и удобным управлением. Рекомендованная розничная цена Realme Buds Air Neo – 4490 рублей.
© Антон Печеровый,
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