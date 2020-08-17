Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей

17.08.2020, MForum.ru

В России начались продажи смартфона TECNO Camon 15 Pro, позиционируемого как смартфон для тех, кто активно ведет аккаунты социальных сетей. Для характеристики устройства даже применяется термин «сторифон».

Как несложно догадаться, основной упор сделан на функциональности в части фото и видеосъемки. Тыловая камера представлена связкой основного сенсора разрешением 48 Мп, 5 Мп сенсора с широкоугольной оптикой, 2 Мп датчиком глубины и сенсором с объективом TAIVOS для съемки в условиях нехватки освещенности. Фронтальная камера разрешением 32 Мп размещена в выдвижном модуле. Спецификации TECNO Camon 15 Pro включают в себя 6,6-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет MediaTek Helio P35, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб) и АКБ емкостью 4000 мАч. Купить новинку в голубо-розовом и зеленом цветах можно за 15 990 рублей во всех крупнейших магазинах электроники и мобильной техники.