Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально

18.08.2020, MForum.ru

Под принадлежащим компании Vivo суббрендом IQOO, анонсированы смартфоны семейства IQOO 5. Ключевые «фишки» – 50 Мп камера, мощное железо, очень быстрая зарядка у Pro-версии и оригинальный дизайн: IQOO 5 Pro будет представлен в версиях Track Edition (карбон) и Legendary Edition, на белом корпусе которой присутствует полоска в цветах BMW.

В IQOO 5 Pro нашлось место 6,56-дюймовому дисплею AMOLED E3 разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсету Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ LPDDR5, 128/256 Гб встроенной памяти (UFS 3.1) и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Что интересно, IQOO 5 сохранил столь мощное железо и даже получил АКБ большей емкости (4500 мАч), но при меньшей мощности быстрой зарядки (55 Вт).

Тыловая камера строенная. В качестве основного сенсора используется 50 Мп Samsung GN1. Вспомогательные сенсоры в IQOO 5 представлены 13 Мп сенсором с широкоукольным объективом и 13/8 Мп (IQOO 5 / 5 Pro) сенсором с телефотообъективом. Разрешение фронтальных камер – 16 Мп. Стоимость IQOO 5 в синем и сером цветах составит 3998 (8+128) / 4298 (12+128) / 4598 (12+256) юаней. IQOO 5 Pro оценен в 4998 / 5998 за варианты 8+256 Гб и 12+256 Гб.