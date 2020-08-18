MForum.ru
18.08.2020,
Под принадлежащим компании Vivo суббрендом IQOO, анонсированы смартфоны семейства IQOO 5. Ключевые «фишки» – 50 Мп камера, мощное железо, очень быстрая зарядка у Pro-версии и оригинальный дизайн: IQOO 5 Pro будет представлен в версиях Track Edition (карбон) и Legendary Edition, на белом корпусе которой присутствует полоска в цветах BMW.
В IQOO 5 Pro нашлось место 6,56-дюймовому дисплею AMOLED E3 разрешением 2376х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, чипсету Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ LPDDR5, 128/256 Гб встроенной памяти (UFS 3.1) и АКБ емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Что интересно, IQOO 5 сохранил столь мощное железо и даже получил АКБ большей емкости (4500 мАч), но при меньшей мощности быстрой зарядки (55 Вт).
Тыловая камера строенная. В качестве основного сенсора используется 50 Мп Samsung GN1. Вспомогательные сенсоры в IQOO 5 представлены 13 Мп сенсором с широкоукольным объективом и 13/8 Мп (IQOO 5 / 5 Pro) сенсором с телефотообъективом. Разрешение фронтальных камер – 16 Мп. Стоимость IQOO 5 в синем и сером цветах составит 3998 (8+128) / 4298 (12+128) / 4598 (12+256) юаней. IQOO 5 Pro оценен в 4998 / 5998 за варианты 8+256 Гб и 12+256 Гб.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru
15.07. [Новинки] Это интересно: iQOO официально анонсировал быструю зарядку 120 Вт / MForum.ru
13.07. [Новости компаний] 5G: 5G + 5G Dual SIM уже с нами но who care? / MForum.ru
13.07. [Новинки] Слухи: iQOO V2019A может стать самым дешевым 5G-смартфоном в мире / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: Крепыш UMIDIGI BISON с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru
17.08. [Новинки] Анонсы: TECNO Camon 15 Pro оценен в 15 990 рублей / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: LG готовит к анонсу смартфон Q92 / MForum.ru
17.08. [Новинки] Слухи: ZTE Axon 20 5G получит подэкранную фронтальную камеру / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: Microsoft Surface Duo оценили в $1399 / MForum.ru
14.08. [Новинки] Анонсы: TWS-наушники OPPO Enco W11 обеспечат до 20 часов автономной работы / MForum.ru
13.08. [Новинки] Анонсы: Realme C11 и наушники Buds Air Neo появились в России / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra – мощный смартфон с интересной ценой / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 10 Ultra представлен официально / MForum.ru
12.08. [Новинки] Анонсы: Nokia 125 и Nokia 150 появились в России / MForum.ru
11.08. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 поступил в продажу без официального анонса / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Realme выпустит 5G-смартфон за $170? / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: Realme RMX2151 – ответ на Redmi Note 8 Pro / MForum.ru
07.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Buds Live - TWS-наушники с активным шумоподавлением / MForum.ru
07.08. [Новинки] Статистика: За месяц в России продано более 20 тысяч смартфонов с поддержкой 5G / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S7 и S7+ со Snapdragon 865+ представлены официально / MForum.ru
06.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Note 20 и Note20 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G замечен в списке Geekbench / MForum.ru