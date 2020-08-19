Слухи: Realme X7 и X7 Pro появились в TENAA

19.08.2020, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфонах Realme X7 и X7 Pro. Ожидается, что обе новинки поддерживают сети 5G и оснащены AMOLED-экранами разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц и круглым вырезом под фронтальную камеру.

Внутри новинок найдется место для Qualcomm Snapdragon 865 и аккумуляторов емкостью 4300 / 4500 мАч с быстрой зарядкой 65 Вт. Вес не превысит 200 грамм, а толщина – 8 мм. Анонс Realme X7 и X7 Pro назначен на 1 сентября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации news.mydrivers.com, gizchina.com

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