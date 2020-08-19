Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51

19.08.2020, MForum.ru

На просторах Всемирной паутины появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M51, фигурирующего в утечках под модельным номером SM-M515F.

Из спецификаций устройства источники сообщают о 6,67-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 730G, 8 Гб ОЗУ, основной камере с 64 Мп сенсором, 16 Мп камере на передней панели, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Впрочем, нельзя исключать и появление более емкого аккумулятора – 7000 мАч при мощности быстрой зарядки 25 Вт. Анонс Samsung Galaxy M51 ожидается уже в конце текущего или начале следующего месяца.