Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51

MForum.ru
19.08.2020,
На просторах Всемирной паутины появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M51, фигурирующего в утечках под модельным номером SM-M515F.
Из спецификаций устройства источники сообщают о 6,67-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 730G, 8 Гб ОЗУ, основной камере с 64 Мп сенсором, 16 Мп камере на передней панели, а также АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Впрочем, нельзя исключать и появление более емкого аккумулятора – 7000 мАч при мощности быстрой зарядки 25 Вт. Анонс Samsung Galaxy M51 ожидается уже в конце текущего или начале следующего месяца.
© Антон Печеровый,
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