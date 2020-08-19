Развитие сетей: Министерство субсидирует аренду спутниковых каналов для Чукотки

19.08.2020, MForum.ru

Примеры того, когда господдержка организована разумно и по-делу, не так многочисленны, но они есть. Хороший пример, в частности, субсидирование аренды спутниковых каналов для операторов, оказывающих населению услуги связи на Чукотке. Субсидирование не планируется вечным, оно актуально сейчас, пока сооружается подводная ВОЛС по маршруту Петропавловск-Камчатский - Анадырь, строительство которой должно завершиться в 2022 году. Сооружение ПВОЛС, как таковое, еще не началось, идет разработка проектно-сметной документации для строительства морского фрагмента. А пока что в 2020, 2021 и 2022 годах планируется ежегодно выделять бюджетные субсидии по 148,4 млн рублей в год. Получателями субсидий являются 4 компании: Ростелеком, ВымпелКом, МегаФон и САТИС-М.

Благодаря этому операторы могут удерживать стоимость 1 ГБ трафика в Чукотском АО на "целевом уровне", установленном для 2020 года. За счет субсидий, по данным Минцифраза, стоимость 1 ГБ трафика мобильной связи (3G, LTE) и стационарного доступа на Чукотке к августу 2020 года снизилась на 44% по-сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Пресс-релиз Минцифраза

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