5G: МТС запустила пилотную сеть связи 5G в Томске

MForum.ru
20.08.2020,
Сеть запущена в диапазоне 27 ГГц, на базе решения Ericsson и обеспечивает индор покрытием помещения бизнес-инкубатора ТУСУР и производственные площадки завода АО НПФ Микран.
Администрация Томской области (она-то чем будет заниматься в этом проекте?), МТС, ТУСУР и Микран подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для "реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники", а также "разработке отечественных 5G радиомодулей".
Если кому-то интересен пресс-релиз, он здесь: abloud.blogspot.com
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теги: 5G пятое поколение Россия пилотные сети Томская область МТС Ericsson
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