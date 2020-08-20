5G: МТС запустила пилотную сеть связи 5G в Томске

20.08.2020, MForum.ru

Сеть запущена в диапазоне 27 ГГц, на базе решения Ericsson и обеспечивает индор покрытием помещения бизнес-инкубатора ТУСУР и производственные площадки завода АО НПФ Микран.

Администрация Томской области (она-то чем будет заниматься в этом проекте?), МТС, ТУСУР и Микран подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве для "реализации инновационных проектов в сфере развития сетей 5G и микроэлектроники", а также "разработке отечественных 5G радиомодулей".

Если кому-то интересен пресс-релиз, он здесь: abloud.blogspot.com

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теги: 5G пятое поколение Россия пилотные сети Томская область МТС Ericsson