Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51

21.08.2020, MForum.ru

Известный искатель утечек Ishan Agarwal и сетевое издание pricebaba раскрыли новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M51, подтвердив информацию о камерах и объемах памяти.

Ожидается, что Samsung Galaxy M51 будет оснащаться 6 / 8 Гб оперативной памяти, а объем встроенной памяти составит 128 Гб. Также были подтверждены более ранние утечки об использовании основного сенсора разрешением 64 Мп. В качестве вспомогательных будут применены 12 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и два сенсора разрешением 5 Мп, для портретной и макросъёмки. Ранее сообщалось о 6,67-дюймовом дисплее разрешением FullHD+, чипсете Snapdragon 730G, 16 Мп камере на передней панели, а также АКБ емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.