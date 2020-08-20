Анонсы: Vivo Y1s появился в России

MForum.ru
20.08.2020,
Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y1s. Новинка нацелена в начальный ценовой сегмент и обладает соответствующим набором характеристик.
Спецификации Vivo Y1s включают в себя 6,22-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio P35, 2 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 4030 мАч. ОС – Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10.5. Приобрести новинку в черном и голубом цветах можно за 8490 рублей.
© Антон Печеровый,
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