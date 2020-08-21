Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей

21.08.2020, MForum.ru

В российской рознице появился смартфон Samsung Galaxy M31s, оснащенный тыловой камерой разрешением 64 Мп (вспомогательные 12 Мп широкоугольный, 5 Мп макро и 5 Мп датчик глубины) и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт.

Диагональ AMOLED-дисплея Samsung Galaxy M31s составляет 6,46 дюйма при разрешении FullHD+. 32 Мп фронтальная камера разместилась в круглом вырезе экрана. Внутри новинки нашлось место для чипсета Exynos 9611, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб). Также отметим поддержку NFC. ОС – Android 10 с фирменной оболочкой OneUI 2.1. Купить Samsung Galaxy M31s в черном и синем цветах можно за 22 990 рублей.