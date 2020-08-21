Услуги: Tele2 начала вновь официально работать с Telegram

"С 24 августа 2020 года абоненты тарифных планов «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» и «Везде онлайн+» смогут пользоваться мессенджером Telegram не расходуя пакет интернета. Бесплатная услуга «Безлимит на Telegram» будет включена в тарифные планы абонента.







Корпоративным клиентам Tele2 на открытой линейке тарифных планов «Мой бизнес» и «Моя команда» услуга «Безлимит на Telegram B2B» также будет включена в тариф бесплатно.





Продолжение пользования абонентами указанных тарифов услугами связи с указанной даты означает согласие абонентов с предложенными изменениями.





Абоненты других пакетных тарифных планов могут подключить услугу самостоятельно."