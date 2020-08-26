Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально

26.08.2020, MForum.ru

Компания Oppo официально анонсировала смартфон A53. Ключевая фишка новинки – сочетание дисплея с частотой обновления 90 Гц и невысокой цены.

Спецификации Oppo A53 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсора 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 460, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (13+2+2 Мп), 16 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Также отметим стереодинамики. ОС - Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2. Цена Oppo A53 составляет 12 990 / 15 490 индийских рупий за версии 4+64 / 6+128 Гб. Купить новинку можно будет в черном, белом и градиентом синем вариантах.