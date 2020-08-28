Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C

MForum.ru
28.08.2020,
Компания Xiaomi объявила о старте российских продаж смартфона Redmi 9C, который станет самым доступным решением Xiaomi с поддержкой NFC.
В активе Redmi 9C присутствуют 6,53-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek Helio G35, 2/3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (+microSD до 512 Гб), строенная тыловая камера (13+2+2 Мп) и АКБ емкостью 5000 мАч. Купить новинку можно за 8 990 в конфигурации 2+32 Гб и за 9 990 с 3 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Доступные цвета – оранжевый, синий, черный.
© Антон Печеровый,
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