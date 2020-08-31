Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте

31.08.2020, MForurm.ru

Смартфон Samsung Galaxy M51 уже не раз становился героем утечек, благодаря чему известны почти все его характеристики. Теперь новинка засветилась и на официальном сайте.

Напомню, речь идет о смартфоне с 6,6-дюймовым дисплеем, 8-ядерным чипсетом (возможно, Snapdragon 730), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и QUAD камерой (64 Мп основной, 12 Мп ультраширокоугольный, 5 Мп макро, 5 Мп сенсор глубины). Одной из главных фишек новинки станет АКБ емкостью 7000 мАч. Цена Samsung Galaxy M51 составит €360.

© Антон Печеровый, MForurm.ru , по информации gsmarena.com

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