Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте

MForum.ru
31.08.2020,
Смартфон Samsung Galaxy M51 уже не раз становился героем утечек, благодаря чему известны почти все его характеристики. Теперь новинка засветилась и на официальном сайте.
Напомню, речь идет о смартфоне с 6,6-дюймовым дисплеем, 8-ядерным чипсетом (возможно, Snapdragon 730), 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и QUAD камерой (64 Мп основной, 12 Мп ультраширокоугольный, 5 Мп макро, 5 Мп сенсор глубины). Одной из главных фишек новинки станет АКБ емкостью 7000 мАч. Цена Samsung Galaxy M51 составит €360.
© Антон Печеровый,
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