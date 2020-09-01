Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G

MForum.ru
01.09.2020,
Представители бренда Poco подтвердили, что «сердцем» их будущей новинки для международного рынка станет новый чипсет среднего уровня Qualcomm Snapdragon 732G. Технически этот чип представляет собой обновление Snapdragon 730G.
Snapdragon Elite Gaming, составит порядка 15%. Максимальная частота процессорных ядер выросла с 2,2 ГГц до 2,3 ГГц. Также из особенностей Snapdragon 732G отметим Bluetooth версии 5.1. Остальные спецификации, включая модем Snapdragon X15 (без 5G), Quick Charge 4+, SP Spectra 350 и AI-алгоритмы, остались прежними. Что касается самого Poco, то речь может идти о модели X3 c 120 Гц дисплеем, 64 Мп сенсоре основной камеры, 20 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Возможная дата анонса – 8 сентября.
© Антон Печеровый,
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