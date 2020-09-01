Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G

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Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G

01.09.2020, MForum.ru

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Представители бренда Poco подтвердили, что «сердцем» их будущей новинки для международного рынка станет новый чипсет среднего уровня Qualcomm Snapdragon 732G. Технически этот чип представляет собой обновление Snapdragon 730G.

Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G

Snapdragon Elite Gaming, составит порядка 15%. Максимальная частота процессорных ядер выросла с 2,2 ГГц до 2,3 ГГц. Также из особенностей Snapdragon 732G отметим Bluetooth версии 5.1. Остальные спецификации, включая модем Snapdragon X15 (без 5G), Quick Charge 4+, SP Spectra 350 и AI-алгоритмы, остались прежними. Что касается самого Poco, то речь может идти о модели X3 c 120 Гц дисплеем, 64 Мп сенсоре основной камеры, 20 Мп фронтальной камере и АКБ емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Возможная дата анонса – 8 сентября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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