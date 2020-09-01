Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон

01.09.2020, MForum.ru

Бренд Realme анонсировал смартфон V3 5G. Ключевая фишка понятна по названию устройства – новинка поддерживает 5G-сети. Кроме того, Realme V3 5G имеет шансы стать не только самым доступным 5G-смартфоном Realme, но и просто самым доступным 5G-устройством на рынке.

Основа железа Realme V3 5G - чипсет MediaTek Dimensity 720, дополненный 6 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (в базовой версии). Кроме того, будут доступны устройства с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Из прочих спецификаций отметим 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600х720 точек, строенную тыловую камеру (13+2+2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Купить новинку можно будет в черном и синем цветах по цене 999/1399/1599 юаней за версии 6+64/6+128/8+128 Гб, соответственно.

На платформе MediaTek Dimensity 720 построены также такие смартфоны, как Oppo A72 5G, Realme RMX2200, Realme V5.