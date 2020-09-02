Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально

MForum.ru
02.09.2020,
Компания Samsung анонсировала планшетный компьютер Galaxy Tab A7 (2020). Новинка позиционируется как доступное по цене устройство с экраном диагональю 10,4 дюйма. Разрешение дисплея – 2000х1200 точек, поддержки цифрового пера S Pen нет.
Спецификации Samsung Galaxy Tab A7 (2020) включают в себя чипсет Snapdragon 662, 3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, поддержку карт microSD объемом до 1 Тб, 8 Мп тыловую и 5 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 7040 мАч. Из особенностей отметим четыре динамика и поддержку Dolby Atmos. Купить новинку можно будет как версии с поддержкой LTE-сетей, так и в варианте «Только Wi-Fi». Ожидаемая цена Samsung Galaxy Tab A7 (2020) составит порядка $250. Цветовая гамма модели включает в себя тёмно-серый, золотистый и серебряный варианты.
© Антон Печеоовый,
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