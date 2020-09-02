MForum.ru
02.09.2020,
После череды утечек компания Samsung раскрыла все подробности о смартфоне Galaxy M51. Новинка получила мощную батарею емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и сбалансированные спецификации.
В активе Samsung Galaxy M51 присутствуют 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED Plus разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и QUAD-камера на задней панели. Разрешение основного сенсора – 64 Мп, вспомогательные: 12 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп макро и 5 Мп для портретной съемки. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Цена Samsung Galaxy M51 на немецком рынке составит порядка 360 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru
31.08. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M51 замечен на официальном сайте / MForurm.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vsmart Live 4 с АКБ 5000 мАч представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Redmi 9C / MForum.ru
28.08. [Новинки] Это интересно: UMIDIGI A7S – смарфтон с ИК-термометром / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro представлены официально / MForum.ru
26.08. [Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a / MForum.ru
25.08. [Новинки] Анонсы: Gionee K3 Pro представлен официально / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Начались продажи Oukitel C21 / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон LG Q92 представлен официально / MForum.ru
21.08. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M31s оценен в 22 990 рублей / MForum.ru
21.08. [Новинки] Слухи: Раскрыты новые подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
19.08. [Новинки] Анонсы: Realme C12 представлен официально / MForum.ru
19.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy M51 / MForum.ru