Анонсы: Honor Pad V6 появился в России

04.09.2020, MForum.ru

На российском рынке начались продажи планшетного компьютера Honor Pad V6. Новинка базируется на чипсете Kirin 985 и может похвастаться поддержкой Wi-Fi 6 и сетей 5G. Диагональ экрана Honor Pad V6 составляет 10,4 дюйма (разрешение 2000х1200 точек), ширина боковых рамок – 7,9 мм.

Ключевые спецификации Honor Pad V6 включают в себя 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 13 Мп тыловую и 8 Мп фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 7250 мАч. Купить новинку можно будет с 18 сентября, ее цена составит 29 990 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя лишь один вариант – черный. В качестве подарка за предзаказ с 4 по 17 сентября можно получить стилус Honor Magic-Pencil, беспроводную клавиатуру Honor Wireless Keyboard или наушники.