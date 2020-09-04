Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro

MForum.ru
04.09.2020,
Бренд Realme вывел на индийский рынок смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro. Обе новинки получили 64 Мп тыловые камеры на базе сенсора Sony IMX682, который дополнен 8 Мп сенсором с широкоугольным объективом, 2 Мп монохромным сенсором для портретной съемки и 2 Мп сенсором для съемки макро. Разрешение фронтальных камер обоих новинок – 32 Мп.
«Сердцем» Realme 7 стал чипсет MediaTek Helio G95, а ключевые спецификации включают в себя 6/8 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Диагональ экрана 6,5-дюйма, разрешение – 2400х1080 точек, частота обновления – 90 Гц. Купить Realme 7 можно будет за 14 999 / 16 999 индийских рупий за версии 6/64 и 8/128 Гб, соответственно.
Основа железа Realme 7 Pro – чипсет Qualcomm Snapdragon 720G. Объем ОЗУ, в зависимости от версии, составляет 6 или 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Технология экрана Realme 7 Pro - Super AMOLED (6,4 дюйма, 2400х1080 точек). Для восполнения запаса энергии поддерживается быстрая зарядка 65 Вт, емкость батареи – 4500 мАч. Стоимость Realme 7 Pro составт 19 990 или 21 990, в зависимости от объема ОЗУ – 6 или 8 Гб.
© Антон Печеровый,
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