Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России

MForum.ru

Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России

07.09.2020, MForum.ru

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В России начались продажи смартфона Honor 9X Lite. Новинка представляет собой обновленную версию смартфона Honor 8X образца 2018 года.

Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России

Honor 9X Lite оснащен экраном диагональю 6,5 дюймов при разрешении 2340x1080 точек, причем для фронтальной камеры (разрешение 8 Мп) использован не ставший стандартом каплевидный вырез, а монобровь. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп и 2 Мп сенсоров. Остальные спецификации Honor 9X Lite включают в себя чипсет HiSilicon Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3750 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъема microUSB, а не ставший привычным USB Type C. Купить Honor 9X Lite можно за 14 990 рублей в черном и зеленом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации svyaznoy.ru

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