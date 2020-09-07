Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России

MForum.ru
07.09.2020,
В России начались продажи смартфона Honor 9X Lite. Новинка представляет собой обновленную версию смартфона Honor 8X образца 2018 года.
Honor 9X Lite оснащен экраном диагональю 6,5 дюймов при разрешении 2340x1080 точек, причем для фронтальной камеры (разрешение 8 Мп) использован не ставший стандартом каплевидный вырез, а монобровь. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп и 2 Мп сенсоров. Остальные спецификации Honor 9X Lite включают в себя чипсет HiSilicon Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 3750 мАч. Для подключения зарядного устройства используется разъема microUSB, а не ставший привычным USB Type C. Купить Honor 9X Lite можно за 14 990 рублей в черном и зеленом цветах.
© Антон Печеровый,
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