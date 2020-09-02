Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально

02.09.2020, MForum.ru

После череды утечек компания Samsung раскрыла все подробности о смартфоне Galaxy M51. Новинка получила мощную батарею емкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт и сбалансированные спецификации.

В активе Samsung Galaxy M51 присутствуют 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED Plus разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и QUAD-камера на задней панели. Разрешение основного сенсора – 64 Мп, вспомогательные: 12 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп макро и 5 Мп для портретной съемки. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения устройства. Цена Samsung Galaxy M51 на немецком рынке составит порядка 360 евро.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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