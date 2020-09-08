Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51

MForum.ru
08.09.2020,
Компания Samsung объявила о доступности на российском рынке смартфона Samsung Galaxy M51. Напомню, речь идет о смартфоне 6,7-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп и АКБ емкостью 7000 мАч.
В активе новинки присутствуют чипсет Snapdragon 730, 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Помимо основного 64 Мп модуля, QUAD-камера на задней панели включает в себя: 12 Мп с широкоугольной оптикой, 5 Мп макро и 5 Мп для портретной съемки. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Дактилоскопический сенсор встроен в клавишу включения. Российская цена Samsung Galaxy M51 составляет 29 990 рублей. Купить новинку можно в черном и белом цветах.
© Антон Печеровый,
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