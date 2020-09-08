Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus

MForum.ru
08.09.2020,
В сети появилась подробная информация о смартфоне Motorola Moto G9 Plus. Источником утечки стало словацкое представительство оператора Orange, поместившее новинку в свой интернет-магазин.
Цена Motorola Moto G9 Plus составит 235 евро, за которые покупатель получит смартфон с 6,81-дюймовым LTPS-дисплеем Full HD+ и АКБ емкость 5000 мАч. В части объемов памяти речь идет о 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Разрешение основного сенсора тыловой камеры составит 64 Мп. Габариты Motorola Moto G9 Plus – 169,98 x 78,1 x 9,69 мм, вес 223 грамма.
© Антон Печеровый,
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