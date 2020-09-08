Анонсы: Poco X3 представлен официально

MForum.ru
08.09.2020,
Компания Xiaomi официально представила смартфон Poco X3. Новинка позиционируется как сбалансированное решение для основных сценариев использования. В частности предусмотрена поддержка NFC и бесконтактных платежей.
Poco X3 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек с динамической частотой обновления. В играх она может достигать 120 Гц, в обычном режиме – 60 Гц, в режиме чтения снижается до 50 Гц, что позволяет экономить заряд батареи. Основа «железа» – чипсет Snapdragon 732G дополненный 6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5160 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Для охлаждения чипа заявлено жидкостное охлаждение LiquidCool Technology 1.0 Plus.
Тыловая камера сочетает 4 сенсора: основной 64 Мп сенсор Sony IMX682, широкоугольный 13 Мп, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп с сенсор глубины. Разрешение фронтальной камеры, помещенной в круглый вырез дисплея диаметром 3,8 мм, 20 Мп. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 12. Выпускать обновления платформы производитель обещает в течение 3 лет с даты релиза. В России купить Poco X3 можно будет в Ситилинк, DNS, Ozon и AliExpress Tmall. Рекомендуемая цена пока не объявлена, но на AliExperss купить новинку можно за 16/20 тысяч рублей за версии 64/128 Гб.
© Антон Печеровый,
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