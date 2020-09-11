Анонсы: Honor 30i – тонкий середнячок со стильным дизайном

11.09.2020, MForum.ru

Компания Huawei анонсировала смартфон Honor 30i, получивший тонкий стильный корпус (7,7 мм) из закаленного стекла оригинальных расцветок – «ультрафиолетовый закат», «мерцающий зеленый» и «полуночный черный».

Внутри Honor 30i нашлось место для 6,3-дюймового AMOLED-дисплея разрешением 2400x1080 точек, чипсета Huawei Kirin 710F, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камеры (48 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп сенсор глубины), 16 Мп фронталке в U-образном вырезе дисплея, модулю NFC и аккумулятору емкостью 4000 мАч. Дактилоскопический сенсор встроен в экран новинки. ОС – Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1 и поддержкой GPU Turbo 3.0/Link Turbo. Купить новинку в России можно будет за 17 990 рублей. В качестве бонуса выступают смарт-часы Honor WatchMagic. Начало отгрузок – 18 сентября.