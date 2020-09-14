Слухи: Motorola работает над смартфоном с кодовым именем Kiev

MForum.ru
14.09.2020,
Если верить слухам, под брендом Motorola ожидается появление недорого смартфона с поддержкой 5G-сетей. Возможные модельные номера новинки – XT2113-2 и XT2113-3, а работа над ней ведется под кодовым именем Kiev.
«Сердцем» новинки станет чипсет Snapdragon 690, который будет дополнен 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Диагональ экрана источник не сообщает, но говорит о том, что это будет OLED-панель с частотой обновления 60 Гц, разрешением FullHD+ и поддержкой Qualcomm aptX. Тыловая камера будет строенная – 48 Мп (сенсор от Samsung) +8 Мп + 2 Мп, разрешение фронтальной камеры составит 16 Мп. ОС – Android 10 из коробки.
© Антон Печеровый,
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