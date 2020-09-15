Анонсы: Redmi 9i – недорогой смартфон с 4 Гб ОЗУ и емкой батареей

15.09.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi официально представила смартфон Redmi 9i, представляющий собой улучшенную версию Redmi 9A, получившую больше ОЗУ и встроенной памяти.

Спецификации Redmi 9i включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 720x1600 точек, чипсет MediaTek Helio G25, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, 5 Мп фронтальную камеру и камеру разрешением 13 Мп на задней панели. Емкость аккумулятора Redmi 9i - 5000 мАч, однако в части быстрой зарядки речь идет лишь о 10 Вт, которая подключается через разъем microUSB. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 12. Redmi 9i оценен 8 299 и 9 299 индийских рупий за версии с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Начало продаж в Индии – 18 сентября.