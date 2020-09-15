Слухи: 5G-смартфон о Sony отметился в TENAA

MForum.ru
15.09.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA появился смартфон Sony Xperia 5 II. Модельные номера версий новинки с разными объемами памяти – XQ-AS72 и XQ-AT72. Новинка будет поддерживать сети 5G, согласно более ранним утечкам ее «сердцем» станет чипсет Snapdragon 865.
Sony Xperia 5 II позиционируется как компактное устройство, его габариты составят 166 х 72 х 7,9 мм, а диагональ экрана – 6,5 дюймов, максимальная частота обновления – 120 Гц. Тыловая камера Sony Xperia 5 II представлена тремя 12 Мп сенсорами и будет поддерживать трехкратный оптический зум. Объем ОЗУ XQ-AS72 составит 8 Гб, XQ-AT72 – 12 Гб. Объем встроенной памяти – 128 Гб, емкость АКБ – 3860 мАч. Ожидаемая дата анонса – 17 сентября, возможная цена - $999.
© Антон Печеровый,
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