Анонсы: Realme C15, Realme 6s и Realme Buds Q появились в России

MForum.ru
16.09.2020,
На российском рынке стали доступны смартфоны Realme C15 и Realme 6s, а также беспроводные наушники Realme Buds Q, которые производитель оценил в 2 990 рублей.
Realme C15 представляет собой смартфон 6,5-дюймовым дисплеем разрешение HD+, чипсетом MediaTek Helio G35, 3/4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, QUAD-камерой в конфигурации 13 Мп (основной) + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп + 2 Мп, 8 Мп фронтальной камерой, а также АКБ емкостью целых 6000 мАч. Рекомендованная розничная цена – 12 990 рублей, но в рамках акции на AliExpress приобрести новинку можно будет за 9481 рубль.
Realme 6s – устройство более высокого класса, которое оснащено 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G90T, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и АКБ емкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Цена Realme 6s составит 19 990, но в рамках акции купить его можно будет за 15 191 рубль. Кроме того, в магазинах-партнерах до 12 октября будет действовать скидка 2000 рублей от рекомендованных цен.
© Антон Печеровый,
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