Анонсы: Realme C17 получил экран с частотой обновления 90 Гц

MForum.ru
22.09.2020,
Портфолио бренда Realme пополнил смартфон C17, который производитель оснастил 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600 x 720 точек с защитным стеклом Gorilla Glass и частотой обновления экрана 90 Гц.
Внутри Realme C17 нашлось место для Qualcomm Snapdragon 460, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 8 Мп фронтальной камере и QUAD-камере в конфигурации 13 (основной) + 8 (широкоугольный) +2 (макро) +2 (портретный) Мп сенсоры. Емкость батареи Realme C17 – 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 18 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на задней панели. Изначально Realme C17 появится на рынке Бангладеш и не будет поддерживать NFC. Впрочем, для международной версии эту функцию могут добавить. Цена новинки составит примерно $180.
© Антон Печеровый,
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