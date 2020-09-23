Анонсы: Гибкий смартфон Royole FlexPai 2 представлен официально

23.09.2020, MForum.ru

Компания Royole анонсировала FlexPai второго поколения. Новинка представляет собой планшет с гибким дисплеем, который можно сложить экраном наружу. Новинка использует 7,8-дюймовую панель разрешением 1920х1440 точек выпускаемую по технологии Cicada Wing.

В сложенном виде получается 2 дисплея: лицевой диагональю 5,5 дюймов и тыловой, диагональю 5,4 дюйма. Программная поддержка такой трансформации устройства заложена в waterOS 2.0, которая базируется Android 10. «Железо» Royole FlexPai 2 включает в себя Qualcomm Snapdragon 865, 8/12 Гб ОЗУ, 256/512 Гб встроенной памяти, QUAD-камеру на задней панели (64 Мп основная,16 Мп широкоугольная, 8 Мп телефото, 32 Мп работающая как фронтальная) и АКБ емкостью 4450 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена Royole FlexPai 2 составти 9988 / 11588 юаней за версии 8/256 и 12/512 Гб. Купить новинку можно будет в серой, золотисто-медной и чёрной расцветках.