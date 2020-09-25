Анонсы: Vivo Watch представлены официально

25.09.2020, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала первые смарт-часы под своим брендом. Новинка под названием Vivo Watch представляет собой классические смарт-часы с круглым корпусом из нержавеющей стали марки 316L и AMOLED-дисплеем диагональю 1,19 (390х390 точек, 42 мм) и 1,39 (454х454 точки, 46 мм) версий.

В части защиты от влаги заявлена допустимость погружения на глубину до 50 метров. Помимо стандартных для подобных устройств функций (11 спортивных режимов и т.д.) в активе Vivo Watch присутствует датчики содержания кислорода в крови. Объем ОЗУ 2 Гб, также присутствуют модули NFC, GPS и Bluetooth 5.0. Заявленная автономность – до 18 дней для 46 мм версии и до 9 дней до версии 42 мм. ОС – FunTouch OS собственной разработки производителя. Цена в Китае – 1299 юаней.