MForum.ru
25.09.2020,
Компания Vivo анонсировала первые смарт-часы под своим брендом. Новинка под названием Vivo Watch представляет собой классические смарт-часы с круглым корпусом из нержавеющей стали марки 316L и AMOLED-дисплеем диагональю 1,19 (390х390 точек, 42 мм) и 1,39 (454х454 точки, 46 мм) версий.
В части защиты от влаги заявлена допустимость погружения на глубину до 50 метров. Помимо стандартных для подобных устройств функций (11 спортивных режимов и т.д.) в активе Vivo Watch присутствует датчики содержания кислорода в крови. Объем ОЗУ 2 Гб, также присутствуют модули NFC, GPS и Bluetooth 5.0. Заявленная автономность – до 18 дней для 46 мм версии и до 9 дней до версии 42 мм. ОС – FunTouch OS собственной разработки производителя. Цена в Китае – 1299 юаней.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
13.09. [Новости компаний] Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] 5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете / MForum.ru
20.08. [Новинки] Анонсы: Vivo Y1s появился в России / MForum.ru
18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru
10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Гибкий смартфон Royole FlexPai 2 представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Realme C17 получил экран с частотой обновления 90 Гц / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Vsmart Aris Pro – смартфон с фронтальной камерой под экраном / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: LG K42 представлен официально / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 5 II представлен официально и уже доступен в России / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: ASUS ROG Phone 3 появился в России / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: iPad 8 – новое поколение самого доступного планшета Apple / MForum.ru
17.09. [Новинки] Анонсы: iPad Air нового поколения представлен официально / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Realme C15, Realme 6s и Realme Buds Q появились в России / MForum.ru
16.09. [Новинки] Анонсы: Недорогой смартфон Vsmart Joy 3+ представлен официально / MForum.ru
15.09. [Новинки] Слухи: 5G-смартфон о Sony отметился в TENAA / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Redmi 9i – недорогой смартфон с 4 Гб ОЗУ и емкой батареей / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: LG Wing с поворотным экраном представлен официально / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Motorola работает над смартфоном с кодовым именем Kiev / MForum.ru
14.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru