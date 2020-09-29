Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41

MForum.ru
29.09.2020,
В индийском интернет-магазине Flipkart появилась страница с информаций о смартфоне Samsung Galaxy F41. По данным ритейлера этот смартфон получит SuperAMOLED-дисплей и 6 Гб оперативной памяти.
Кроме того на рендере новинки видна строенная тыловая камера с основным сенсором разрешением 64 Мп, U-образный вырез под фронтальную камеру и размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч. «Сердцем» Samsung Galaxy F41 станет чипсет Exynos 9611, а ее предполагаемая цена – порядка $200. Анонс Samsung Galaxy F41 ожидается 8 октября.
© Антон Печеровый,
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