Анонсы: Moto G9 Plus появился в России

01.10.2020, MForum.ru

Компания Lenovo объявила о доступности в России смартфона Moto G9 Plus. Изначально новинка появится только в магазинах сети Ситилинк, которого производитель позиционирует как стратегического партнера.

В технической части Moto G9 Plus представляет собой смартфон с 6,8-дюймовый дисплеем MaxVision с HDR10, чипсетом Snapdragon 730G, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой с основным сенсором разрешение 64 Мп, поддержкой NFC и АКБ емкостью 5000 мАч. Рекомендованная цена Moto G9 Plus для российского рынка составляет 18 990 рублей, но до 5 октября купить новинку можно будет со скидкой 2000 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя синий и золотистый варианты.