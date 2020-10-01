Анонсы: Moto G9 Plus появился в России

MForum.ru
01.10.2020,
Компания Lenovo объявила о доступности в России смартфона Moto G9 Plus. Изначально новинка появится только в магазинах сети Ситилинк, которого производитель позиционирует как стратегического партнера.
В технической части Moto G9 Plus представляет собой смартфон с 6,8-дюймовый дисплеем MaxVision с HDR10, чипсетом Snapdragon 730G, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, QUAD-камерой с основным сенсором разрешение 64 Мп, поддержкой NFC и АКБ емкостью 5000 мАч. Рекомендованная цена Moto G9 Plus для российского рынка составляет 18 990 рублей, но до 5 октября купить новинку можно будет со скидкой 2000 рублей. Цветовая гамма модели включает в себя синий и золотистый варианты.
© Антон Печеровый,
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