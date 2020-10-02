Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G

02.10.2020, MForum.ru

Помимо Pixel 4a 5G, портфолио компании Google пополнил смартфон Google Pixel 5, сердцем которого также стал чипсет Snapdragon 765G. Впрочем, ключевой фишкой смартфонов семейства Pixel является не мощное железо, а «эталонная камера» и максимально быстрое обновление системы до самых последних версий.

Ключевые спецификации Google Pixel 5 включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 6, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, двойную камеру на задней панели (12 Мп основной + 16 Мп широкоугольный), 8 Мп фронтальную камеру в круглом вырезе дисплея и АКБ 4080 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Отдельно отметим поддержку беспроводной зарядки, включая реверсивную, что позволяет заряжать различные аксессуары. Дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. Кстати сами задняя панель выполнена из переработанного алюминия с покрытием из специального пластика. Купить Google Pixel 5 можно будет в черной и зеленой расцветках. Цена - $699, начало продаж в США, Японии, Австралии и некоторых странах Европы – 15 октября.